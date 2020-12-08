|
Продажи новых авто в Беларуси продолжают падение
Источник материала: Myfin
В октябре было продано 3757 новых автомобилей, а в сентябре - 4062, сообщили в БАА.
Летом, в августе, продажи составили 4458, а в июле - 4894 новых машин.
Что в итоге?
Продажи новых авто снизились к ноябрю 2019 года почти на 17%.
И практически так же, почти на 17%, уменьшились продажи за 11 месяцев 2020 года (всего продано 49099 автомобилей) к аналогичному периоду прошлого года.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в ноябре в Беларуси продано 4 115 новых легковых авто. Это больше чем в сентябре и октябре, но меньше, чем в августе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)