Продажи новых авто в Беларуси продолжают падение

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В октябре было продано 3757 новых автомобилей, а в сентябре - 4062, сообщили в БАА.

Летом, в августе, продажи составили 4458, а в июле - 4894 новых машин.

Что в итоге?

Продажи новых авто снизились к ноябрю 2019 года почти на 17%.

И практически так же, почти на 17%, уменьшились продажи за 11 месяцев 2020 года (всего продано 49099 автомобилей) к аналогичному периоду прошлого года.