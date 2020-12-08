Задержан бывший милиционер. Он заявлял о пытках на Окрестина

Источник материала: Ежедневник

На днях был задержан бывший начальник уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрий Кулаковский. Он покинул службу вскоре после президентских выборов, поскольку был не согласен с действиями власти.

В октябре его задержали сотрудники управления собственной безопасности милиции, почти месяц он провел в изоляторе на Окрестина, где с ним обращались так, что в знак протеста он глотал металлические предметы. В отношении Кулаковского возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Дмитрий пытался покинуть Беларусь, но был задержан на границе и доставлен в изолятор, сообщает TUT.BY .

Дмитрий Кулаковский еще недавно возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Работал в милиции с 2006 года, имеет профессиональные награды и благодарности от руководства.

После выборов Дмитрий заявил, что не согласен с действиями власти. В сентябре приняли его рапорт на увольнение. А вскоре объявили подозреваемым по делу в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет) из числа сотрудников правоохранительных органов.

В октябре сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали его недалеко от дома — за «неповиновение» он получил 12 суток ареста. Наказание отбывал в изоляторе на Окрестина. Там его поместили в карцер, условия были чрезвычайно жестокими: кровать была пристегнута к стене и днем, и ночью, был единственный стул, на котором он сидел 12 суток и практически не спал. Адвокату Дмитрий смог передать, что у него опухали ноги, у него сахарный диабет второго типа (в редакции есть копии медицинских документов, подтверждающие диагноз. — прим.ред.).

После первого административного срока Кулаковский на свободу не вышел, его задержали снова за «неповиновение», на этот раз участковому милиционеру, и дали уже 15 суток ареста. Часть второго срока он снова провел в карцере в тех же условиях. В знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета.

Семья и защитник заявили, что условия, в которых он содержится, можно расценить как пытки.

Что такое пытка? Согласно Конвенции против пыток, это любое действие, которым человеку умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Конституция и Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию.

Белорусским уголовным законодательством пытки отнесены к преступлениям против безопасности человечества (ст. 128 УК) — наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Это преступление без срока давности.

После того как история появилась в СМИ, Кулаковского перевели в обычную камеру. С редакцией TUT.BY связалось сразу несколько человек, которые сидели или вместе с Кулаковским, или в соседних камерах, они подтвердили, что для него как для бывшего сотрудника милиции умышленно создавали чрезвычайно жестокие условия содержания. Комментарий пресс-службы МВД, куда обращались дважды, мы так и не получили.

По отбытии 27 суток административного ареста Дмитрий был освобожден. На днях он пытался покинуть Беларусь, мера пресечения в отношении него не избиралась, однако ему был временно ограничен выезд за пределы страны. Как стало известно TUT.BY, экс-милиционер был задержан на границе и доставлен в изолятор, уже по уголовному делу (оскорбление представителя власти).