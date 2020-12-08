В Жодино водитель с 2,8 промилле поехал забирать внука из школы

Источник материала: Tut.by

Нетрезвого водителя задержали инспекторы в Жодино, сообщили в Жодинском ГОВД.

В милицию поступило сообщение о том, что по улице Советской едет Ford, которым управляет пьяный водитель. Сотрудники ГАИ остановили данный автомобиль. За рулем иномарки находился 56-летний мужчина. По внешним признакам он был пьян, это подтвердило и медосвидетельствование, которое показало 2,8 промилле алкоголя.

В отношении водителя инспекторы составили административный протокол по статье 18.16 КоАП Беларуси (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).





По словам водителя, он ехал забирать из школы внука. Также он пытался убедить сотрудников ГАИ, что принял 50 граммов валерьянки, подкрепляя свои слова удостоверением инвалида.