Солнце вступило в новый цикл - и он может стать одним из самых сильных за время наблюдений

Источник материала: Tut.by

Наше Солнце вступило в новый цикл, который может стать одним из самых сильных из когда-либо зарегистрированных. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Solar Physics .



Изображение: NASA/SOHO

Согласно новым прогнозам ученых, следующий максимум в циклах активности Солнца может стать одним из самых сильных, которые мы наблюдали.

Это прямо противоречит официальному прогнозу солнечной погоды от NASA и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований), но если данное предположение осуществится, это может подтвердить теорию о циклах солнечной активности, над которой ученые работали в течение многих лет.

«Ученые изо всех сил пытались предсказать как длительность, так и силу циклов солнечных пятен, потому что у нас нет фундаментального понимания механизма», — говорит физик Скотт Макинтош (Scott McIntosh) из Национального центра атмосферных исследований США.

Уровни активности Солнца на самом деле весьма непостоянны, и циклы звезды связаны с ее магнитным полем. Каждые 11 лет полюса Солнца меняются местами: юг становится севером, а север становится югом. Непонятно, что движет этими циклами, но мы знаем, что полюса «переключаются», когда магнитное поле наиболее слабое.

Поскольку магнитное поле Солнца контролирует его активность — солнечные пятна (временные области сильных магнитных полей), вспышки и выбросы корональной массы — это является периодом минимальной активности, что называется солнечным минимумом.

После того, как полюса меняются местами, магнитное поле усиливается, и солнечная активность достигает солнечного максимума перед тем, как пойти на убыль к следующему переключению полюсов.

Обычно мы отслеживаем солнечные минимумы, следя за солнечной активностью. Согласно этой метрике, самый последний солнечный минимум наблюдался в декабре 2019 года. Сейчас мы находимся в 25-м солнечном цикле с начала ведения учета и движемся к солнечному максимуму.

По данным NASA и NOAA, ожидается, что это будет тихий максимум с пиком солнечных пятен в количестве около 115 штук в июле 2025 года. Это очень похоже на 24-й цикл солнечной активности, когда пик солнечных пятен составлял 114.

Но Макинтош и его коллеги считают иначе. В 2014 году он и его коллеги опубликовали статью, в которой описывают свои наблюдения Солнца в 22-летнем цикле.

Долгое время этот период считался полным солнечным циклом, за время которого полюса возвращаются в исходное положение, но Макинтош заметил кое-что интересное. В течение примерно 20 лет корональные яркие точки, кажется, перемещаются от полюсов к экватору, встречаясь посередине. И движение этих ярких точек через средние широты, похоже, совпадает с активностью солнечных пятен.

Изображение: Scott McIntosh/NCAR

Эти яркие точки, как полагает Макинтош, связаны с полюсами магнитных полей, которые огибают Солнце и распространяются от полюсов к экватору каждые 11 лет или около того.

Поскольку они имеют противоположную полярность, то когда они встречаются посередине, то нейтрализуют друг друга — исследователи называют это « терминатором ». Эти терминаторы отмечают конец солнечного магнитного цикла и начало следующего.

Но этот процесс не всегда занимает одинаковое количество времени. Иногда полюса замедляются по мере достижения средних широт, то есть, промежуток времени между событиями терминатора варьируется. И команда заметила, что существует корреляция между продолжительностью времени между терминаторами и интенсивностью следующего солнечного максимума.

«Когда мы смотрим на 270-летнюю историю наблюдений за явлениями терминаторов, то видим, что чем длиннее время между терминаторами, тем слабее следующий цикл, — говорит астроном Боб Лемон (Bob Leamon) из Университета Мэриленда в округе Балтимор. — И, наоборот, чем короче время между терминаторами, тем сильнее следующий солнечный цикл».

Самый длинный цикл из зарегистрированных по времени между терминаторами — это 4-й солнечный цикл, который длился более 15 лет. Затем последовал знаменитый «минимум Дальтона» — пик из 82 солнечных пятен в 5-м солнечном цикле, который длился почти 14 лет, и 81 солнечное пятно в 6-м солнечном цикле.

Но за более короткими солнечными циклами — менее 11 лет — следуют максимумы с пиками, намного превышающими 200 солнечных пятен.

23-й солнечный цикл, согласно метрике команды Макинтоша, был довольно длинным и продолжался почти 13 лет. А 24-й солнечный цикл был намного тише, чем предыдущие, и длился менее 10 лет. Если расчеты команды верны, к середине 2020-х годов нас ожидает большое количество солнечных пятен.

Есть только один способ узнать это — подождать и посмотреть. Но Макинтош и его команда уверены в своей интерпретации активности Солнца. И, если они правы, это даст нам совершенно новый набор инструментов для понимания того, как работает Солнце.