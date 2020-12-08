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В Минском районе Mercedes насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Минском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 7 декабря, около 20.20, на 6-м километре трассы Городище — Юхновка — Старина. По предварительной информации, 54-летняя женщина-водитель Mercedes при встречном разъезде сбила 45-летнего мужчину, который находился в полосе движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Происшествие случилось 7 декабря, около 20.20, на 6-м километре трассы Городище - Юхновка - Старина.
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