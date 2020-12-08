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Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?

08.12.2020 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Калифорния охвачена огнем. Очередной пожар вспыхнул в округе Вентура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местных жителей предупреждают о возможном отключении электричества.  

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?

Масштабные возгорания нанесли серьезный ущерб многим американским штатам. По некоторым прогнозам, экономические потери от стихии за 2020 год могут превысить 13 миллиардов долларов. Сильнее всего от возгораний пострадала Калифорния.

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?

Непростая обстановка сейчас и в Австралии, где огнем охвачен остров Фрейзер. Усмирить стихию не удается уже шесть недель. Напомним, в конце 2019 года в Австралии в результате пожаров погибли более 30 человек.  

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Калифорния охвачена огнем. Очередной пожар вспыхнул в округе Вентура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местных жителей предупреждают о возможном...
 
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