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Коллаж: РБК-Украина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа самая вредная утренняя привычка: никогда так не делайте Чаще всего после пробуждения люди спешат заправить свою постель.

Профильные специалисты убеждены, что чаще всего после пробуждения люди спешат заправить свою постель, но делать это категорически не рекомендуется. Дело в том, что белье, с которого встал человек, еще какое-то время остается влажным и теплым. Накрыв его сверху одеялом, создается среда, способствующая размножению клещей и различных болезнетворных микроорганизмов. Данная привычка особенно опасна для аллергиков, но и здоровым людям от нее следует отказаться. После сна кровать на время нужно оставить не убранной. При этом медики рекомендуют открыть окно. Затем можно отправиться в душ, насладиться завтраком и только после этого заправить постель. Так будет намного полезнее для здоровья. Об этом пишетМежду тем можно придумать и любой другой ритуал. Для одного из них встать нужно на несколько минут раньше, выпить стакан лимонной воды, выполнить небольшую зарядку, сходить в душ и, наконец, заправить постель.Второй по распространенности вредной привычкой по мнению врачей является то, что многие люди пропускают завтрак. По данным врачей, перенос завтрака на время обеда в 70% случаев приводит к набору лишнего веса, повышенной утомляемости и перееданию, что влечет за собой проблемы с ЖКХ.