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Названа самая вредная утренняя привычка: никогда так не делайте
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Профильные специалисты убеждены, что чаще всего после пробуждения люди спешат заправить свою постель, но делать это категорически не рекомендуется. Дело в том, что белье, с которого встал человек, еще какое-то время остается влажным и теплым. Накрыв его сверху одеялом, создается среда, способствующая размножению клещей и различных болезнетворных микроорганизмов. Данная привычка особенно опасна для аллергиков, но и здоровым людям от нее следует отказаться. После сна кровать на время нужно оставить не убранной. При этом медики рекомендуют открыть окно. Затем можно отправиться в душ, насладиться завтраком и только после этого заправить постель. Так будет намного полезнее для здоровья. Об этом пишет
Между тем можно придумать и любой другой ритуал. Для одного из них встать нужно на несколько минут раньше, выпить стакан лимонной воды, выполнить небольшую зарядку, сходить в душ и, наконец, заправить постель.
Второй по распространенности вредной привычкой по мнению врачей является то, что многие люди пропускают завтрак. По данным врачей, перенос завтрака на время обеда в 70% случаев приводит к набору лишнего веса, повышенной утомляемости и перееданию, что влечет за собой проблемы с ЖКХ.
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Чаще всего после пробуждения люди спешат заправить свою постель.
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