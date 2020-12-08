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Привычки, которые нас убивают: больше чем алкоголь и курение

08.12.2020 11:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Привычки, которые нас убивают: больше чем алкоголь и курение
Фото: pixabay.com
В современном обществе считается, что самые пагубные привычки человека – это пристрастие к алкогольным напиткам и курению. Однако есть повседневные вредные привычки, которые человек делает ежедневно и даже не догадывается, насколько они пагубно влияют на его жизнь.

Специалисты назвали топ-5 пагубных привычек, которые очень негативно сказываются на здоровье человека и способны привести к возникновению различных заболеваний. Об этом пишет Ukr.Media.

Сидячий образ жизни


Даже если вы любите спорт и при этом большую часть жизни проводите дня в сидячем положении, то это негативно влияет на организм. Это вредит фигуре и здоровью в целом. Исследования показывают, что у пассивных чаще возникают рак молочных желез, толстой кишки, простаты и легких. Как исправить: делать во время работы перерывы на 10-15 минут, чтобы походить или поприседать, сделать зарядку.

Неправильное питание: много мяса и сыра


В животных белках содержится гормон, который способствует росту раковых клеток. Если вы будете много употреблять таких белков, то риск получить онкологическое заболевание повышается в четыре раза. Как исправить: замените некоторые продукты с животными белками на вегетарианский белок. После 65 лет человек может есть животный белок чаще, так как гормон, который влияет на рост раковых клеток, снижает свою работоспособность.

Неправильное растительное масло


Если вы неправильно подбираете растительное масло для приготовления продуктов, то рискуете вызвать даже воспаление дыхательных путей. Например, растительное масло при высоких температурах вырабатывает альдегиды, которые очень вредны для организма. Как исправить: используйте разное масло. Оливковое масло не подходит для высоких температур, но прекрасно подходит для жарки при низких. Масло авокадо – самое оптимальное для жарки при высоких температурах. Обязательно включайте вытяжку или открывайте окна. И постарайтесь реже жарить продукты, выбирайте варку или тушение.

Загар в солярии


Даже курение приносит меньше вреда и имеет более низкий риск возникновения рака, чем загар в солярии. Как исправить: полюбите свою бледную кожу. Если вы хотите выглядеть более загорелым – ешьте морковку и томаты. В этих продуктах много каротиноидов, которые способны изменить цвет кожи природным путем.

Постоянный недосып


Это самая вредная привычка современного общества. Хроническое недосыпание вызывает высокое кровяное давление, сердечные приступы, инсульты, ожирение, а также множество других проблем со здоровьем. Некачественный сон, который постоянно прерывается, может привести к росту раковых опухолей. Как исправить: если чувствуете, что вам не хватает сна, то найдите время для отдыха. Если вас мучает бессонница – сходите к врачу.
 
 
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Специалисты назвали топ-5 пагубных привычек.
 
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