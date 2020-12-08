Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Нацбанк Беларуси отчитался о снижении ЗВР

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский рубль подскочил до максимума за три месяца утром 8 декабря Курс доллара снижается уже пятый раз подряд.

По даннымна 10:22:Курс доллара снижается уже пятый раз подряд. Сегодня в первые минуты торгов его стоимость упала ещё на 0,0060 BYN до 2,5614 BYN/USD. Это минимум почти за две недели.Курс евро опустился на 0,0052 BYN до 3,1024 BYN/EUR до минимума за неделю.Евро дешевеет третий день. За это время его курс упал на 0,0320 BYN.Курс российского рубля подскочил на 0,0149 BYN до 3,4709 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 92 дня.За ноябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 109,2 млн. долларов США (-1,5%) после роста в октябре на 164,2 млн. долларов США (+2,2%).Но с начала 2020 года резервы обвалились на 21,5%, или на 2017,2 млн долларов.Вчера в 20 часов курс доллара на бирже в Москве упал в моменте до 73,30 — минимума с начала сентября.Сегодня утром российский рубль немного расслабился и доллар подорожал до 73,80 российских рублей.Евро начал торги на отметке 89,40 российских рублей. В пятницу на торгах Мосбиржи котировки евро опускались до 89,66 RUB/EUR — минимума за две недели.