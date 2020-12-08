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Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

08.12.2020 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко посетил Столбцовскую больницу и встретился с ее коллективом. Во время встречи он заявил, что есть предложение сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Каким образом это будет осуществляться, пока неизвестно.

Напомним, Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале будущего года.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко посетил Столбцовскую больницу и встретился с ее коллективом. Во время встречи он заявил, что есть предложение сделать Всебелорусское...
 
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