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Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом
Источник материала: Onliner
Сегодня Александр Лукашенко посетил Столбцовскую больницу и встретился с ее коллективом. Во время встречи он заявил, что есть предложение сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Каким образом это будет осуществляться, пока неизвестно.
Напомним, Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале будущего года.
(будет дополнено)
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Сегодня Александр Лукашенко посетил Столбцовскую больницу и встретился с ее коллективом. Во время встречи он заявил, что есть предложение сделать Всебелорусское...
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