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Спрос на флагманские iPhone 12 Pro выше производственных мощностей
Источник материала: Onliner
Спрос на новые iPhone 12 превышает предложение, причем покупателей больше всего интересуют именно флагманские модели —
На высокий спрос указывает увеличившееся время поставки iPhone с момента заказа. К примеру, в среднем для iPhone 12 Pro оно составляет 27 дней, а iPhone 12 Pro Max — 23 дня. Показатель для
Наиболее напряженная ситуация в США: на родной рынок приходится 35% продаж iPhone. Здесь, похоже, покупателей больше всего интересует iPhone 12 Pro: среднее время ожидания составляет 33 дня, а для 6,7-дюймового Max — 25 дней.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Спрос на новые iPhone 12 превышает предложение, причем покупателей больше всего интересуют именно флагманские модели — 12 Pro и 12 Pro Max. К такому выводу пришли аналитики...
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