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Спрос на флагманские iPhone 12 Pro выше производственных мощностей

08.12.2020 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спрос на новые iPhone 12 превышает предложение, причем покупателей больше всего интересуют именно флагманские модели — 12 Pro и 12 Pro Max. К такому выводу пришли аналитики банка JP Morgan, проанализировав данные о цепочке поставок комплектующих для смартфонов. Подробности сообщает AppleInsider. 

На высокий спрос указывает увеличившееся время поставки iPhone с момента заказа. К примеру, в среднем для iPhone 12 Pro оно составляет 27 дней, а iPhone 12 Pro Max — 23 дня. Показатель для iPhone 12 и iPhone 12 mini — всего три дня.

Наиболее напряженная ситуация в США: на родной рынок приходится 35% продаж iPhone. Здесь, похоже, покупателей больше всего интересует iPhone 12 Pro: среднее время ожидания составляет 33 дня, а для 6,7-дюймового Max — 25 дней.

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Спрос на новые iPhone 12 превышает предложение, причем покупателей больше всего интересуют именно флагманские модели — 12 Pro и 12 Pro Max. К такому выводу пришли аналитики...
 
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