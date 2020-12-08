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ГАИ показала видео с погоней за «бесправником»: подрезал служебный автомобиль, двигался по встречной (видео)

08.12.2020 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции рассказали о погоне за «бесправником» в Гродненском районе. Сотрудники «Дельты» вблизи деревни Житомля заметили Volkswagen: водитель не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться.

— Началось преследование. Нарушитель совершал различные опасные маневры, чтобы избежать задержания: подрезал служебный автомобиль, двигался по встречной полосе, вилял, превышал разрешенную скорость движения и нарушал требования дорожных знаков, — рассказали в ГАИ Гродненской области.

На улице Скидельское шоссе водитель был задержан. Им оказался 29-летний мужчина, который водительское удостоверение никогда не получал и уже не раз задерживался за езду без прав.

 
 
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В Госавтоинспекции рассказали о погоне за «бесправником» в Гродненском районе. Сотрудники «Дельты» вблизи деревни Житомля заметили Volkswagen: водитель не...
 
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