Водитель ремонтировал автомобиль на проезжей части и попал под колеса грузовика

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о происшествии в Пуховичском районе: там под колеса грузовика попал водитель, который чинил на проезжей части свой автомобиль. ДТП случилось 7 декабря около 7:55 в агрогородке Дукора.

— По предварительной информации, 24-летний водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Смиловичской, совершил наезд на автомобиль Peugeot 406 и его автовладельца. Установлено, что водитель Peugeot в тот момент ремонтировал свой автомобиль на проезжей части, причем без выставления знака аварийной остановки, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП 45-летний водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.





Госавтоинспекция Минской области напоминает, что в случае поломки автомобиля на проезжей части водители ради своей безопасности обязаны:

включить аварийную световую сигнализацию и габаритные огни (в темное время суток);

принять меры для освобождения проезжей части, в случае, если автомобиль не представилось возможным убрать, незамедлительно выставить знак аварийной остановки (в населенном пункте — не менее 15 м, вне населенного пункта — не менее 40 м);

если остановка произошла в условиях плохой видимости либо в темное время суток, водители обязаны надеть жилет повышенной видимости;

если в транспортном средстве находятся пассажиры, их необходимо вывести в безопасное место;

обратиться в специальные службы по эвакуации транспортного средства.

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