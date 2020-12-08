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Водитель ремонтировал автомобиль на проезжей части и попал под колеса грузовика
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минской области сообщили о происшествии в Пуховичском районе: там под колеса грузовика попал водитель, который чинил на проезжей части свой автомобиль. ДТП случилось 7 декабря около 7:55 в агрогородке Дукора.
— По предварительной информации, 24-летний водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Смиловичской, совершил наезд на автомобиль Peugeot 406 и его автовладельца. Установлено, что водитель Peugeot в тот момент ремонтировал свой автомобиль на проезжей части, причем без выставления знака аварийной остановки, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП 45-летний водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция Минской области напоминает, что в случае поломки автомобиля на проезжей части водители ради своей безопасности обязаны:
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В ГАИ Минской области сообщили о происшествии в Пуховичском районе: там под колеса грузовика попал водитель, который чинил на проезжей части свой автомобиль. ДТП...
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