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Мужчина из Каменецкого района обнаружил тело соседа в колодце

08.12.2020 11:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина из Каменецкого района обнаружил тело соседа в колодце

Житель Каменецкого района Брестской области обнаружил в колодце на дачном участке тело своего соседа, сообщает Следственный комитет.

Следователи выяснили, что погибший постоянно набирал воду в этом колодце, а очевидцы сообщили, что за сутки до случившегося видели односельчанина в нетрезвом состоянии. Следов насилия на месте преступления обнаружено не было.

Продолжается проверка. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Фото: СК

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Житель Каменецкого района Брестской области обнаружил в колодце на дачном участке тело своего соседа, сообщает Следственный комитет. Следователи выяснили, что...
 
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