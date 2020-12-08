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Мужчина из Каменецкого района обнаружил тело соседа в колодце
Источник материала: ОНТ
Житель Каменецкого района Брестской области обнаружил в колодце на дачном участке тело своего соседа, сообщает
Следователи выяснили, что погибший постоянно набирал воду в этом колодце, а очевидцы сообщили, что за сутки до случившегося видели односельчанина в нетрезвом состоянии. Следов насилия на месте преступления обнаружено не было.
Продолжается проверка. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.
Фото: СК
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Житель Каменецкого района Брестской области обнаружил в колодце на дачном участке тело своего соседа, сообщает Следственный комитет. Следователи выяснили, что...
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