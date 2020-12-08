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Мини-футбольная сборная Беларуси сразится с израильскими игроками

08.12.2020 11:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мини-футбольная сборная Беларуси сразится с израильскими игроками

Мини-футбольная сборная Беларуси в Израиле проведет стартовый матч отборочного цикла чемпионата Европы. 

Соперниками будут израильские футболисты. Два года назад эти команды встречались в товарищеских матчах в Беларуси и оба раза победили хозяева: в Лиде – 7:1 и Борисове – 3:1. В 5-й группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана, которые 9 декабря встретятся в Нур-Султане. В финальный этап чемпионата Европы-2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.

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Мини-футбольная сборная Беларуси в Израиле проведет стартовый матч отборочного цикла чемпионата Европы.  Соперниками будут израильские футболисты. Два года...
 
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