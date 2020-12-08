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В Италии на склоне горы зажгли одну из самых больших рождественских елок в мире

08.12.2020 11:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии на склоне горы зажгли одну из самых больших рождественских елок в мире

Новогоднему чудо быть! В Итальянском городе Губбио на склоне горы зажгли одну из самых больших рождественских елок в мире.

Световая иллюминация – более 700 метров в высоту и около 450 в ширину. На вершине горы также расположилась рождественская звезда, которая меняет свой цвет каждые пять минут. Традиция зажигать неоновую елку появилась 40 лет назад, а вначале 1990-х она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Чтобы увидеть световое шоу, к подножью горы ежегодно приезжали туристы со всего мира. Однако из-за эпидемии насладиться церемонией в этом году можно было только онлайн.  

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Новогоднему чудо быть! В Итальянском городе Губбио на склоне горы зажгли одну из самых больших рождественских елок в мире. Световая иллюминация – более 700 метров в...
 
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