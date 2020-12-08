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Премьер-министр Румынии уходит в отставку
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Румынии после поражения его партии на парламентских выборах уходит в отставку.
Об этом Людовик Орбан заявил во время выступления по телевидению. Парламентские выборы в стране прошли в воскресенье. Предварительно, лидирует социал-демократическая партия. А правящая национал-либеральная, возглавляемая Орбаном, оказалась на втором месте. Премьер считает, что причиной тому пандемия. Многие проигнорировали выборы – явка в 30 с небольших процентов стала самой низкой за три десятилетия, и привела к формальной победе социал-демократов. Людовик Орбан возглавлял румынский кабмин чуть больше года.
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Премьер-министр Румынии после поражения его партии на парламентских выборах уходит в отставку. Об этом Людовик Орбан заявил во время выступления по телевидению....
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