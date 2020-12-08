|
Прорыв трубопровода в Минске: без тепла остались три многоквартирных дома
Источник материала: ОНТ
Прорыв трубопровода оставил без тепла три многоквартирных дома столицы. Об этом
Инцидент произошел рано утром в понедельник, 7 декабря. Спасатели получили сообщение об аварийной ситуации – прорыве трубопровода теплотрассы по адресу Лынькова, 101/2. Диаметр прорыва составлял 133 миллиметра. Это на полдня оставило жителей трех многоквартирных домов без теплоснабжения. Подачу тепла восстановили в 16.00.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прорыв трубопровода оставил без тепла три многоквартирных дома столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 7 декабря....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)