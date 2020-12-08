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Прорыв трубопровода в Минске: без тепла остались три многоквартирных дома

08.12.2020 11:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прорыв трубопровода в Минске: без тепла остались три многоквартирных дома

Прорыв трубопровода оставил без тепла три многоквартирных дома столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 7 декабря. Спасатели получили сообщение об аварийной ситуации – прорыве трубопровода теплотрассы по адресу Лынькова, 101/2. Диаметр прорыва составлял 133 миллиметра. Это на полдня оставило жителей трех многоквартирных домов без теплоснабжения. Подачу тепла восстановили в 16.00.

 

Фото pixabay

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Прорыв трубопровода оставил без тепла три многоквартирных дома столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 7 декабря....
 
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