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Новый SPA-комплекс открылся в туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо»

08.12.2020 11:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый SPA-комплекс открылся в туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо»

Где отдохнуть? Вопрос, который часто себе задают за пару недель до отпуска, а впереди еще новогодние праздники, когда многие любят выбраться по дальше от города. Самое время открыть для себя белорусские здравницы, сейчас к ним повышенный интерес и гостям здесь предложат не только прогулки по лесу. Под Витебском открылся новый спа-центр. Так что же предлагают отдыхающим наши туркомплексы, репортаж из Витебской области. 


Отдых с яркими впечатления, ближе чем вы думаете. Полчаса езды от Витебска и в бассейне под водопадом, можно легко забыть о городской суете и рабочих буднях. В туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо» заработал SPA-центр.  

В одном оздоровительном комплексе целый спектр услуг. Для тех, кто любит по горячее – русская баня, для подачи пара, даже нет необходимости, подниматься с полка – и 100 градусов обеспечено. Здесь для банных процедур даже снег круглый год. А для любителей пара восточного – настоящий хамам. И сухой пар уже по финским традициям.  За дополнительным оздоровительным эффектом, добро пожаловать на массаж.

Туристско-оздоровительный комплекс на берегу озера Лосвидо появился почти 40 лет назад. Но в 2017 году здесь прошла реновация, обновили номера, одновременно здесь могут отдыхать почти 200 человек. Для конференций и презентаций открыли просторный зал на 100 мест. И как в воду глядели, когда пару лет назад начинали строить SPA-центр. В 2020 году к отдыху на родине всё чаще присматриваются и сами белорусы.     

Первыми обновленные комплексы, открывают для себя турфирмы. Сразу два десятка компаний откликнулись на приглашение туроператора «Беларустурист». За два дня объедут Витебскую и Минскую области. Увидят и комплексы под Браславом, и обновленную базу отдыха под Логойском.      

"Беларустурист" – старейший туроператор страны. В составе 8 гостиниц и 8 туристско-оздоровительных комплексов. Сейчас именно такие центры в лидерах по запросам отдыхающих. В новогодние праздники всегда повышенный спрос – и гостям готовы подарить сказку.  

Принять отдыхающих здесь готовы 24 часа в сутки, круглый год. Бонусом чистейших воздух, уникальная природа, а под Витебском еще и одно из крупнейших озер севера страны, местные легенды и тропа самого Наполеона, местные рассказывают он здесь тоже бывал, правда больше 200 лет назад.  




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Теги: Витебск
 
 
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Где отдохнуть? Вопрос, который часто себе задают за пару недель до отпуска, а впереди еще новогодние праздники, когда многие любят выбраться по дальше от города....
 
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