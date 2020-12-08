Кэти Перри в образе Монро показала фигуру после родов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская поп-звезда Кэти Перри приятно удивила поклонников: артистка примерила неожиданный для себя образ и впервые продемонстрировала фигуру после родов.

Перри и ее возлюбленный, актер Орландо Блум, стали родителями в конце лета 2020 года. В настоящий момент певица пытается совмещать материнство и карьеру. Звезда часто жаловалась на то, что после родов ее фигура далека от идеала, и все свободное время она посвящает тренировкам. И теперь пришло время похвастаться первыми результатами.

В сети обсуждают новые роскошные снимки Перри в Instagram: певица примерила образ Мэрилин Монро и продемонстрировала шикарную фигуру через три месяца после родов.

Золотое платье выгодно подчеркнуло все изгибы, а также сделало акцент на шикарном декольте и хрупких плечах певицы. Золотистый мейкап и украшения стали дополнением к праздничному образу.

Поклонники сошлись во мнении, что материнство явно пошло на пользу Перри: звезда расцвела и стала выглядеть более женственно.

Добиться такого результата звезде помогли не только тренировки, но и правильное питание. Ей даже пришлось отказаться от любимого блюда - гамбургеров, которые помогли Орландо Блуму завоевать Кэти Перри .

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