|
Лукашенко хочет сделать "всебелорусский съезд" конституционным органом
Источник материала: АФН
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, само собрание пройдет в конце января - начале февраля.
"Я так думаю, не знаю, поддержите вы или нет: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - раскрыл Лукашенко главную цель поездки в Столбцовскую районную больницу.
Он также предложил избирать делегатов собрания на пятилетний срок.
"Если растворить полномочия Президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать"…
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, само собрание пройдет в конце января - начале февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)