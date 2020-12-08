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Лукашенко хочет сделать "всебелорусский съезд" конституционным органом

08.12.2020 12:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, само собрание пройдет в конце января - начале февраля.

"Я так думаю, не знаю, поддержите вы или нет: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - раскрыл Лукашенко главную цель поездки в Столбцовскую районную больницу.

Он также предложил избирать делегатов собрания на пятилетний срок.

"Если растворить полномочия Президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать"…

последует

 
 
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Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, само собрание пройдет в конце января - начале февраля.
 
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