Источник материала: АФН

Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, само собрание пройдет в конце января - начале февраля.

"Я так думаю, не знаю, поддержите вы или нет: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - раскрыл Лукашенко главную цель поездки в Столбцовскую районную больницу.

Он также предложил избирать делегатов собрания на пятилетний срок.

"Если растворить полномочия Президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать"…

последует