Тихановская попросила США признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями

"Важно, чтобы США вели скоординированную политику с ЕС, Канадой и Великобританией. Я также считаю, что санкции должны быть расширены. США должны запустить процедуру признания милицейских управлений, которые жестко разгоняли протестующих, таких как ОМОН, ГУБАЗИК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью), ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) террористическими группами. Важно, чтобы США стали инициаторами проведения международного расследования преступлений, совершенных полицейскими", - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете, передает