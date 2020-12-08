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Главой Пентагона впервые станет афроамериканец

08.12.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победивший на выборах президента США Джо Байден намерен назначить главой Пентагона отставного генерала Ллойда Остина, пишет издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника, а также другие американские СМИ.

Если эта информация подтвердится, Остин станет первым чернокожим министром обороны в истории страны.



Остин стал первым афроамериканцем, командовавшим дивизией в боевых действиях, и был главой центрального командования вооруженных сил США. Он ушел в отставку в 2016 году, и в последние дни его называли одним из главных претендентов на должность главы Пентагона.

О назначении Остина может быть объявлено уже во вторник утром, пишет издание.

Ранее Байден сообщил о назначении главой аппарата Белого дома Рона Клайна, который ранее занимал пост его советника. Ключевую должность госсекретаря займет Энтони Блинкен, работавший заместителем главы госдепартамента при Бараке Обаме и хорошо знакомый с Байденом последние два десятка лет.

Советником президента по национальной безопасности станет Джейк Салливан, а представителем США при ООН - Линда Томас-Гринфилд.
 
 
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Победивший на выборах президента США Джо Байден намерен назначить главой Пентагона отставного генерала Ллойда Остина, пишет издание Politico со ссылкой на три...
 
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