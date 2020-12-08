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Группа "Людажор" заявляет своё авторство на историю с изнасилованной белоруской

08.12.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группировка "Людажор" заявила, что это она сфабриковала и вбросила в шведские СМИ историю с изнасилованием белорусской девушки во время августовских протестов. Вся история называется вымыслом, цель ее — поиздеваться над журналистами. Ранее "Людажору" пару раз удавалось обмануть белорусские СМИ.




История насилия над Кристиной (имя выдуманное) была опубликована на сайте шведской газеты ETC.se. Ана изначально вызывала сомнения: описанные там действия силовиков были слишком жестокими даже для первых дней после выборов, не было опубликовано ни одного фотодоказательства. Но Андреас Густавссон, главный редактор ETC.se, заверил Еврорадио, что лично разговаривал с девушкой — хотя и только онлайн.

"Уверен, это правда": шведский журналист — о статье про изнасилованную белоруску
Версия "Людажора" не доказывается ничем, кроме переписки, которая могла быть сфабрикована уже после публикации в ETC.se. Судя по сообщениям, на то, чтобы оформить историю и разослать по шведским СМИ, авторам понадобилось всего 7 минут — это тоже вряд ли возможно.

Кстати, если подтвердится, что вся история придумана "Людажорами", им может грозить уголовная ответственность за клевету на милицию.
 
 
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Группировка "Людажор" заявила, что это она сфабриковала и вбросила в шведские СМИ историю с изнасилованием белорусской девушки во время августовских протестов....
 
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