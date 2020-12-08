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Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по отбору на чемпионат мира — 2022

08.12.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси сыграет в отборочной группе Е, а ее соперниками станут команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии.

Матчи квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 г. 

Десять победителей групп выходят напрямую в финальную стадию турнира, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. Еще десять дружин, занявших второе место в группе, в марте 2022-го примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций-2020/2021. Дюжина дружин разыграет всего три путевки на ЧМ-2023.

Составы групп выглядят следующим образом:

А — Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

В — Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

С — Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

D — Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

E — Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

F — Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

G — Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

H — Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

I — Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

J — Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
 
 
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Сборная Беларуси сыграет в отборочной группе Е, а ее соперниками станут команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии.
 
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