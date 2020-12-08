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Председатель коллегии ЕЭК Мясникович встретился с и.о. президента Кыргызстана

08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) накануне председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович встретился с и.о. президента Кыргызстана Талантом Мамытовым, сообщает «МИР 24».

Как отмечается, в мероприятии также участвовали члены коллегии (министры) ЕЭК Гегам Варданян, Олег Панкратов, Виктор Назаренко, Андрей Слепнев, Арман Шаккалиев и депутаты Жогорку Кенеша.

В ходе встречи стороны обсудили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 11 декабря, а также вопросы развития евразийской интеграции в целом.



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В ходе встречи стороны обсудили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 11 декабря, а также вопросы развития...
 
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