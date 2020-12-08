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В Минске на выходных пропал 21-летний парень
Источник материала: Навiны
В Минске ведется поиск 21-летнего Геннадия Округа, о судьбе которого уже несколько дней ничего не известно.
Как сообщается, молодой человек (проживает на улице Богдановича, 64/1) находился в гостях на улице Азизова, 8, откуда примерно в 03:30 5 декабря ушел в неизвестном направлении и пропал.
До сих пор родные и близкие Геннадия ничего не знают о его местонахождении.
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В Минске ведется поиск 21-летнего Геннадия Округа, о судьбе которого уже несколько дней ничего не известно.
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