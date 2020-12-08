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Минчане получили два года за надпись «Не забудем» на тротуаре
08.12.2020 12:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Суд Фрунзенского района признал 25-летнюю Марию Бобович и 26-летнего Максима Павлющика виновными по уголовному делу о «надписи на тротуарной плитке».
Марию получила полтора года «домашней химии», Максима отправили на два года в колонию общего режима, пишет
Надпись «Не забудем» они написали краской около мемориала Александру Тарайковскому, которого убили во время протестов после президентских выборов. Бобович и Павлющик 9 сентября пытались восстановить мемориал Тарайковскому.
Судили Марию и Максима по части второй статьи 339 УК. Обоих признали виновными. Правозащитники признали их политзаключенными.
Адвокат Максима Александр Филанович также настаивал не отправлять его подзащитного в тюрьму: «Я понимаю, что у нас 0,2 процента оправдательных приговоров, но я прошу суд оправдать моего подзащитного по части второй стать 339 УК. И не лишать его свободы».
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Суд Фрунзенского района признал 25-летнюю Марию Бобович и 26-летнего Максима Павлющика виновными по уголовному делу о «надписи на тротуарной плитке».
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