ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане получили два года за надпись «Не забудем» на тротуаре

08.12.2020 12:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Суд Фрунзенского района признал 25-летнюю Марию Бобович и 26-летнего Максима Павлющика виновными по уголовному делу о «надписи на тротуарной плитке».

Марию получила полтора года «домашней химии», Максима отправили на два года в колонию общего режима, пишет tut.by

Надпись «Не забудем» они написали краской около мемориала Александру Тарайковскому, которого убили во время протестов после президентских выборов. Бобович и Павлющик 9 сентября пытались восстановить мемориал Тарайковскому. 

Судили Марию и Максима по части второй статьи 339 УК. Обоих признали виновными. Правозащитники признали их политзаключенными.

Адвокат Максима Александр Филанович также настаивал не отправлять его подзащитного в тюрьму: «Я понимаю, что у нас 0,2 процента оправдательных приговоров, но я прошу суд оправдать моего подзащитного по части второй стать 339 УК. И не лишать его свободы». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Фрунзенского района признал 25-летнюю Марию Бобович и 26-летнего Максима Павлющика виновными по уголовному делу о «надписи на тротуарной плитке».
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская попросила США признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика