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Лукашенко прокомментировал заявление МОК о введении санкций: Надо нам обратиться в суд

08.12.2020 12:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко прокомментировал заявление МОК о введении санкций: Надо нам обратиться в суд

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вчерашние заявление Международного олимпийского комитета. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

7 декабря глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет запрещает президенту Беларуси и руководителям НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры, сообщает РИА Новости. Представитель МОК Кристиан Клауэ уточнил, что меры в отношении руководства НОК Беларуси временны. При этом санкции не коснутся самих спортсменов и их участия в Олимпиаде.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вчерашние заявление Международного олимпийского комитета. Его слова приводит Telegram-канал «Пул...
 
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