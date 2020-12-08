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В Калифорнии из-за пожаров без электричества осталось 50 тысяч строений
Источник материала: ОНТ
Массовая эвакуация объявлена в Калифорнии из-за мощных природных пожаров.
В качестве меры предосторожности в штате начали частично отключать электроэнергию в домах, чтобы не возникли новые очаги из-за обрыва линий электропередачи. Без электричества осталось уже порядка 50 тысяч строений. Огонь бушует в южной части штата. Его распространению способствует сухая погода и сильный ветер.
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Массовая эвакуация объявлена в Калифорнии из-за мощных природных пожаров. В качестве меры предосторожности в штате начали частично отключать электроэнергию в...
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