В Калифорнии из-за пожаров без электричества осталось 50 тысяч строений

Источник материала: ОНТ

Массовая эвакуация объявлена в Калифорнии из-за мощных природных пожаров.

В качестве меры предосторожности в штате начали частично отключать электроэнергию в домах, чтобы не возникли новые очаги из-за обрыва линий электропередачи. Без электричества осталось уже порядка 50 тысяч строений. Огонь бушует в южной части штата. Его распространению способствует сухая погода и сильный ветер.

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