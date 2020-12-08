Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии планируют решить судьбу торгового соглашения

Источник материала: ОНТ

Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии намерены лично решить судьбу торгового соглашения.

По телефону они договорились встретиться в ближайшее время и обсудить все разногласия. Хотя пока – стороны это понимают – достичь компромисса не удается. И даже на минувшей неделе прекратили консультации. Но накануне в Лондоне всё-таки заявили, что готовы внести поправки в текст законопроекта о внутреннем рынке. Это и было камнем преткновения в ходе переговоров с Брюсселем. Сейчас, говорят эксперты, решение полностью в руках Джонсона и фон дер Ляйен.

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