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Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии планируют решить судьбу торгового соглашения

08.12.2020 12:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии планируют решить судьбу торгового соглашения

Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии намерены лично решить судьбу торгового соглашения. 

По телефону они договорились встретиться в ближайшее время и обсудить все разногласия. Хотя пока – стороны это понимают – достичь компромисса не удается. И даже на минувшей неделе прекратили консультации. Но накануне в Лондоне всё-таки заявили, что готовы внести поправки в текст законопроекта о внутреннем рынке. Это и было камнем преткновения в ходе переговоров с Брюсселем. Сейчас, говорят эксперты, решение полностью в руках Джонсона и фон дер Ляйен.

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Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии намерены лично решить судьбу торгового соглашения.  По телефону они договорились встретиться в ближайшее время и...
 
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