В Минске горел автомобиль

Источник материала: ОНТ

Минске горел автомобиль" class="one-news__figure-img">

Загоревшийся автомобиль тушили спасатели в Минске. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел ближе к вечеру в понедельник, 7 декабря. Загорелась легковая машина, находящаяся в одном из гаражей кооператива по Железнодорожной, 39.

Горел «БМВ-745» 2003 года выпуска, огонь также повредил имущество в гараже на площади 12 квадратных метров. Быстро прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Сообщается, что пострадавших нет.

Как уточнили в МЧС, легковой автомобиль выгорел полностью. По мнению специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки самой машины.









Фото МЧС

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