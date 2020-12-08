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В Минске горел автомобиль

08.12.2020 12:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Загоревшийся автомобиль тушили спасатели в Минске. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел ближе к вечеру в понедельник, 7 декабря. Загорелась легковая машина, находящаяся в одном из гаражей кооператива по Железнодорожной, 39.

Горел «БМВ-745» 2003 года выпуска, огонь также повредил имущество в гараже на площади 12 квадратных метров. Быстро прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Сообщается, что пострадавших нет.

Как уточнили в МЧС, легковой автомобиль выгорел полностью. По мнению специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки самой машины.

 

 


 

Фото МЧС

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Теги: Минск
 
 
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Загоревшийся автомобиль тушили спасатели в Минске. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел ближе к вечеру в понедельник, 7 декабря. Загорелась легковая машина,...
 
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