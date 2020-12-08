В Е-доставке появились новогодние пряники, полрубля с которых пойдут на подарки детям-инвалидам

Е-доставка запустила благотворительный проект и одновременно новинку – специальные новогодние пряники с собственным дизайном. 50 копеек с продажи каждого из них пойдут на подарки детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам.

Пряники с новогодним дизайном доступны в двух видах с разным рисунком. Приобрести сладости и принять участие в добром деле можно из любой точки страны, где работает Е-доставка.

Полрубля от стоимости каждого пряника Е-доставка потратит на подарки для подопечных ПО Московского района «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Поздравления дети получат в конце декабря накануне новогодних праздников.

«В канун Нового года нам всем хочется верить в чудо и искать маленькие радости. Благодаря проекту «Одна сладость – двойная радость» каждый желающий может не только порадовать себя и близких вкусным угощением, но и тем самым сделать свой вклад в подарок для ребенка с ограниченными возможностями. В результате еще десятки ребят получат положительные эмоции. Не нужно ничего делать дополнительно – достаточно просто добавить пряник к своим покупкам», – отмечают в Е-доставке.

Найти новогодние пряники можно в специальной подборке в каталоге Е-доставки. Инициатива продлится до конца декабря.