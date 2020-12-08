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Деньги есть! Власти хотят купить новый хоккейный борт для Минск-Арены

08.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На площадке Белорусской универсальной товарной биржи планируется госзакупка: тендерный центр Мингорисполкома должен закупить новый хоккейный борт для «Минск-Арены». Примерная сумма будущей сделки — 1,2 млн рублей.





Согласно аукционным документам, борт должен отвечать актуальным требованиям IIHF (Международная федерация хоккея) и КХЛ. То есть такой борт можно будет использовать во время мирового чемпионата. Он включает в себя не только ограждение ледового поля, но и боксы запасных игроков, кабинки телеоператоров и судей, видеоэкраны и т. п.

В Минске в 2021 году планируется провести ЧМ-2021 по хоккею. Однако этот план может не осуществиться. IIHF уже начинает сомневаться в том, что это возможно. Одна из причин вероятного срыва чемпионата — политические разногласия Минска и Риги, которая выступает соорганизатором ЧМ-2021 и по плану должна была стать еще одной площадкой для турнира.
 
Теги: Минск
 
 
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На площадке Белорусской универсальной товарной биржи планируется госзакупка: тендерный центр Мингорисполкома должен закупить новый хоккейный борт для...
 
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