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Деньги есть! Власти хотят купить новый хоккейный борт для Минск-Арены
Источник материала: Партизан
На площадке Белорусской универсальной товарной биржи планируется госзакупка: тендерный центр Мингорисполкома должен закупить новый хоккейный борт для «Минск-Арены». Примерная сумма будущей сделки — 1,2 млн рублей.
Согласно аукционным документам, борт должен отвечать актуальным требованиям IIHF (Международная федерация хоккея) и КХЛ. То есть такой борт можно будет использовать во время мирового чемпионата. Он включает в себя не только ограждение ледового поля, но и боксы запасных игроков, кабинки телеоператоров и судей, видеоэкраны и т. п.
В Минске в 2021 году планируется провести ЧМ-2021 по хоккею. Однако этот план может не осуществиться. IIHF уже начинает сомневаться в том, что это возможно. Одна из причин вероятного срыва чемпионата — политические разногласия Минска и Риги, которая выступает соорганизатором ЧМ-2021 и по плану должна была стать еще одной площадкой для турнира.
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На площадке Белорусской универсальной товарной биржи планируется госзакупка: тендерный центр Мингорисполкома должен закупить новый хоккейный борт для...
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