Всемирный экономический форум впервые пройдет не в Швейцарии

Традиционная Давосская неделя состоится с 25 по 29 января в онлайне. Также у ВЭФ будет саммит в Токио 6−7 апреля.





ВЭФ — некоммерческая организация, которой в 2021 году исполнится 50 лет. Ее члены — около тысячи компаний со всего мира.





В Давос на форум приезжают не только бизнесмены, но также влиятельные люди, политики.