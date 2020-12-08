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Лукашенко пытается продлить свою агонию через "Всебелорусское собрание"
Источник материала: Партизан
Лукашенко хочет сделать "Всебелорусское собрание" конституционным органом
"Не знаю, поддержите или нет, Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом", - сказал Лукашенко, выступая перед раьотниками Столбцовской ЦРБ (цитата - "
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Лукашенко хочет сделать "Всебелорусское собрание" конституционным органом
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