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Почему отключение Беларуси от SWIFT – это плохая идея
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Штаб Светланы Тихановской сгенерировал очередной рецепт давления на Александра Лукашенко.
Сейчас вовсю обсуждается возможность отключения белорусских банков от международной системы передачи информации и совершения платежей – SWIFT. Аргументация этого шага поражает своей наивностью.
– Лукашенко пользуется всеобщей нерешительностью, тянет время и устанавливает государственный террор, одновременно усугубляя кризис. Отключение SWIFT отберет у него эту возможность, – объяснили
Там, похоже, большие проблемы с оценкой вероятных последствий и не очень знакомы с «эффектом бумеранга». Что ж, давайте по пунктам.
Тут, конечно, штаб Тихановской может зайти с козыря: в онлайн-опросе на платформе «Голос» из 330 тысяч пользователей 66% высказались за отключение белорусских банков от SWIFT. Чем не глас народа?
Фокус в том, что наших соотечественников можно разделить на три категории: противники власти, её сторонники и колеблющиеся. На платформе «Голос» в основном зарегистрированы первые, что искажает общую картину.
Колеблющиеся же идейными соображениями обременены, как правило в малой степени. Поэтому с высокой долей вероятности эти люди негативно отреагируют на проблемы, вызванные отключением белорусских банков от SWIFT, инициаторов этой акции и, как следствие, на оппозицию в целом. Прозападные настроения снизятся, пророссийские – вырастут. А Лукашенко получит прекрасную возможность списать все провалы в экономике на «козни врагов».
Поэтому самое лучшее, что можно сделать в этом случае, – срочно забыть об идее отключить белорусские банки от SWIFT.
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Лаконично разбираем вероятные последствия: для сторонников перемен и суверенитета они куда хуже, чем для власти.
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