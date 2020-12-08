Почему отключение Беларуси от SWIFT – это плохая идея

Источник материала: Салiдарнасць

Штаб Светланы Тихановской сгенерировал очередной рецепт давления на Александра Лукашенко.

Сейчас вовсю обсуждается возможность отключения белорусских банков от международной системы передачи информации и совершения платежей – SWIFT. Аргументация этого шага поражает своей наивностью.

– Лукашенко пользуется всеобщей нерешительностью, тянет время и устанавливает государственный террор, одновременно усугубляя кризис. Отключение SWIFT отберет у него эту возможность, – объяснили TUT.BY в штабе Тихановской.

Там, похоже, большие проблемы с оценкой вероятных последствий и не очень знакомы с «эффектом бумеранга». Что ж, давайте по пунктам.





Отключение белорусских банков от SWIFT, безусловно, осложнит ситуацию в экономике, но она не «развалится», как полагают в офисе экс-кандидата в президенты. Иранские банки, попавшие под такие санкции, выходят из изоляции через российскую финансовую систему. Да, это несет дополнительные издержки, но не критичные. Очевидно, что подобные схемы смогут использовать и белорусские структуры. В результате привязка нашей страны к России возрастет. Лукашенко не только не лишится возможности «тянуть время» и «устанавливать государственный террор», но, более того, получит прекрасную возможность мобилизовать потенциальных союзников. Достаточно высока вероятность того, что ответом на SWIFT-санкции против Беларуси станет увеличение Россией поддержки нынешнего режима, в том числе экономической… … или же Москва решит воспользоваться ситуацией и навяжет Минску кабальные политические и/или экономические сделки. Но самой главной проблемой может стать реакция значительной части белорусов.

Тут, конечно, штаб Тихановской может зайти с козыря: в онлайн-опросе на платформе «Голос» из 330 тысяч пользователей 66% высказались за отключение белорусских банков от SWIFT. Чем не глас народа?

Фокус в том, что наших соотечественников можно разделить на три категории: противники власти, её сторонники и колеблющиеся. На платформе «Голос» в основном зарегистрированы первые, что искажает общую картину.

Колеблющиеся же идейными соображениями обременены, как правило в малой степени. Поэтому с высокой долей вероятности эти люди негативно отреагируют на проблемы, вызванные отключением белорусских банков от SWIFT, инициаторов этой акции и, как следствие, на оппозицию в целом. Прозападные настроения снизятся, пророссийские – вырастут. А Лукашенко получит прекрасную возможность списать все провалы в экономике на «козни врагов».

Поэтому самое лучшее, что можно сделать в этом случае, – срочно забыть об идее отключить белорусские банки от SWIFT.