«Белтехосмотр» бьет тревогу: все больше белорусов игнорируют уплату дорожного сбора

По итогам января—ноября 2020 года количество лиц, которые проходят техосмотр и уплачивают госпошлину за допуск к участию в дорожном движении (дорожный сбор), сократилось на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Как сообщает «Белтехосмотр», в стране сохраняется негативная тенденция «в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

За 11 месяцев текущего года выдано почти 674,6 тыс. таких разрешений, что на 36,8% меньше показателя за январь—ноябрь 2019 года (1 млн 66,6 тыс.), подчеркивает «Белтехосмотр».

Министерство финансов Беларуси в ноябре этого года обнародовало данные, согласно которым поступления в дорожный фонд (входит в состав республиканского бюджета) от уплаты автовладельцами дорожного сбора (госпошлина за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) в январе—сентябре сократились на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Негативная тенденция по сокращению количества автомобилей, проходящих техосмотр, наблюдается в Беларуси с 2015 года.

Напомним, с 2014 года прохождение техосмотра увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора, поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Механизм уплаты сбора вызвал критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем около 200 рублей) не учитывает длительность эксплуатации транспортного средства. По этой причине власти последние два года рассматривают альтернативные варианты взимания дорожного сбора, однако окончательное решение по этому вопросу не принято.

В ноябре этого года тема уплаты дорожного сбора рассматривалась на совещании с участием Александра Лукашенко. Он заявил, что решение о механизме уплаты дорожной пошлины должно быть принято правительством совместно с парламентом.

«Все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе», — сказал Лукашенко, обращаясь к участникам совещания.

Однако по итогам совещания ни глава правительства Роман Головченко, ни председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко не смогли назвать срок, когда будет определен новый механизм уплаты дорожного сбора.