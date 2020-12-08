Какие сейчас электротарифы и почему даже с вводом АЭС не все смогут обогревать жилье «за 3 копейки»

Источник материала: Tut.by

Первый блок БелАЭС в начале ноября включили в энергосистему страны, а через месяц — отключили и остановили реакторную установку. Чиновники по-прежнему не рассказывают, какие тарифы на электроэнергию будут при полноценном запуске БелАЭС. В Минэнерго заявили тем временем, что разрабатывается программа по увеличению потребления электроэнергии населением для отопления и горячего водоснабжения. Правда, не стали уточнять подробности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие сейчас тарифы на электроэнергию действуют в Беларуси, и поясняет, почему не все смогут воспользоваться выгодными тарифами для обогрева жилья даже после запуска БелАЭС.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Одноставочные тарифы

В Беларуси еще в 2019 году отменили лимиты на электроэнергию по объемам потребления. Это значит, что независимо от того, сколько кВт•ч человек потребляет — 150, 250 или больше, он платит за них по одному тарифу. В Министерстве антимонопольного регулирования отказ от дифференциации тарифов на электроэнергию по объемам потребления пояснили тем, что в прошлом году субсидируемые тарифы практически достигли уровня экономически обоснованных.

Сейчас есть два разных тарифа — для тех, у кого установлены газовые плиты, и для тех, у кого электрические. Для первых тариф — 0,1901 рубля за кВт•ч, для вторых — 0,1616 рубля за кВт•ч.

Тарифы на электроэнергию по времени суток

Также существуют тарифы на электроэнергию по времени суток. К примеру, для тех квартир, в которых установлена электроплита, тариф по двум временным периодам составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1131 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,3232 рубля за кВт•ч. То есть днем и ночью энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

Есть также тариф на электроэнергию по трем временным периодам (речь про квартиры с электроплитами): с 23.00 до 6.00 — 0,097 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2909 рубля, остальное время суток — 0,1131 рубля. То есть ночью электричество дешевле всего при этом варианте. Можно выбрать тариф на свое усмотрение.

Для квартир с газовыми плитами также существуют тарифы на электроэнергию по времени суток — по двум и трем временным периодам. Но там другие тарифы по сравнению с жильем с электроплитами.

Какие тарифы существуют для обогрева жилья

Те, кто хочет обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из двух тарифов. Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Тариф составляет 0,0834 рубля за 1 кВт∙час. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. К примеру, если расходовать 350 кВт∙час в месяц, то к оплате - 29,19 рубля.

Еще один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф составляет 0,0584 рубля за 1 кВт·ч, а в остальное время суток — 0,1084 рубля. Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то к оплате сумма в 20,44 рубля.

Третий вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0374 рубля за 1 кВт·ч. Остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления. Этот тариф в народе называют «три копейки».

Почему не все владельцы частных домов могут пользоваться тарифом «три копейки»?

Перейти на тариф «три копейки» могут не все белорусы, которые живут в частных домах. Как поясняли ранее в МАРТ, сделать это можно при наличии технической возможности.

В Минэнерго озвучили статистику, по которой из примерно 17 тысяч обращений в 2019 году на переход на тариф «три копейки» удовлетворили около 11 тысяч. В январе - октябре этого года подали больше 20,2 тысячи запросов на выдачу технических условий на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям для отопления и горячего водоснабжения, из которых одобрили около 16 тысяч, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

В Минэнерго уточняют, что разрабатывается проект программы по увеличению потребления электроэнергии населением для целей отопления и горячего водоснабжения.

Сейчас проблема в том, что в некоторых населенных пунктах распределительные электрические сети внешнего электроснабжения имеют ограниченный резерв пропускной способности. Без их полной реконструкции невозможно значительно увеличивать электрическую нагрузку жилых домов или квартир, поясняли раньше в Минэнерго.

«Пропускная способность распределительных электрических сетей внешнего электроснабжения в таких населенных пунктах (1960−90 годов застройки) рассчитывалась исходя из строительных норм, которые предусматривали расчетную электрическую нагрузку индивидуального жилого дома не повышенной комфортности на уровне не более 3,5 кВт, расчетная электрическая нагрузка индивидуального жилого дома повышенной комфортности (коттеджа) предполагалась на уровне не более 11,5 кВт», — отмечали ранее в ведомстве.

Чтобы увеличить электрическую нагрузку индивидуальных жилых домов, нередко требуется строительство дополнительных линий и трансформаторных подстанций. А в густо застроенных населенных пунктах зачастую это проблематично, добавляли в ведомстве.