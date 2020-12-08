Какие народные средства действительно спасут от изжоги? Врач развенчивает мифы

Источник материала: Tut.by

Изжога — это ощущение загрудинного жжения, поднимающегося снизу вверх. Этот недуг является классическим проявлением гастроэзофагеального рефлюкса, рассказывает врач-гастроэнтеролог Анастасия Целуевская. Часто для избавления от изжоги используют народные методы — соду, молоко, минералку, травяные чаи. Что из этого действительно поможет?



Анастасия ЦелуевскаяВрач- гастроэнтеролог медицинского центра «Кравира» Врач-медицинского центра «Кравира»

Чаще всего изжогу «лечат» содой. Она правда помогает?

Соду исторически используют в качестве антацидного средства от изжоги, это объясняется простой химической реакцией нейтрализации кислоты в составе желудочного сока. Применение соды как щелочного продукта, нейтрализующего кислоту, клинически будет иметь эффект. Однако из-за кислотного рикошета, слабительного действия и других побочных эффектов такой подход считается устаревшим: давно используются более щадящие средства, не доставляющие дискомфорта человеку.

Нормальное значение рН желудка колеблется в диапазоне от 1,5 до 3,5. Бесконтрольное употребление соды изменяет это значение. Ферменты, участвующие в процессе пищеварения, активируются при определенном «кислом» значении рН, то есть при употреблении соды процесс, который должен пройти в желудке, будет изменен. Кроме того, соляная кислота обладает бактерицидными свойствами и чрезмерное «защелачивание» ведет к открытию ворот для инфекции.

Справится ли с изжогой ежедневный прием растительного масла?

Растительное масло никак не влияет на патогенез рефлюкса — так что оно не поможет. При этом надо помнить, что по своей структуре масло относится к жирам, а значит, может даже усиливать изжогу.



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Говорят, что изжогу можно вылечить травяными чаями. Это так?

Мне неизвестны классические травяные сборы, которые можно было бы рекомендовать для лечения изжоги. С любыми травами следует вести себя очень осторожно: они метаболизируются, как и другие лекарственные препараты, системой цитохромов в печени, а значит, могут нарушать метаболизм других принимаемых лекарств (усиливать действие или делать их неэффективными) или угрожать появлением лекарственных гепатитов.

Теплое молоко, минеральная вода тоже в числе народных методов. Что о них известно?

Широкой доказательной базы об эффективности молока или минеральных вод пока не существует. Проводились эксперименты и проверялась эффективность молока для устранения симптомов диспепсии (ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота. — Прим. TUT.BY), но в двух сравниваемых группах частота клинических проявлений оставалась одинаковой. В 2016 году в журнале World Journal Gastrointestinal pathophysiology была опубликована работа , которая доказывала эффективность минеральной воды (богатой гидрокарбонатом) в уменьшении частоты и тяжести изжоги. Однако изменение рациона и образа жизни дают более быстрый результат.



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Можно ли принимать активированный уголь?

Для лечения рефлюкса могут применяться сорбенты, но речь идет скорее о таком активном веществе, как диоктаэдрический смектит. Чаще всего их назначают, если имеет место заброс желчи в желудок и пищевод. В таком случае диосмектит оказывает комплексное нейтрализующее и адсорбирующее действие.

Что при изжоге рекомендуют врачи?

При нетяжелых формах изжоги, когда дискомфорт возникает 1−2 раза в неделю и не снижает качества жизни человека, основная рекомендация — модификация образа жизни и рациона питания. А это включает в себя снижение массы тела, ограничение потребления жирной пищи, отказ от употребления обильного количества пищи за один прием и отказ от газированных напитков. Кроме того, следует обратить внимание на то, как организм реагирует на употребление цитрусовых, томатов, кофе, шоколада, сдобы, слишком холодной или горячей пищи. Если эти продукты переносятся плохо — следует ограничить их потребление или вообще от них отказаться.

Важно уделить внимание психоэмоциональному здоровью: хронический стресс, нарушение адаптации могут привести к усугублению ситуации. Следует избегать состояний, повышающих внутрибрюшное давление: ношения корсетов, бандажей и тугих поясов, поднятия тяжестей более 8−10 кг на обе руки, работ, сопряженных с наклоном туловища вперед, физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса.

Ряд препаратов, например, блокаторы кальциевых каналов, нестероидные противовоспалительные препараты, бифосфонаты, антибиотики могут повреждать слизистую верхних отделов желудочно-кишечного тракта и усиливать рефлюкс и подобные симптомы. По возможности от них следует отказаться. Лекарственные средства, которые могут использоваться в качестве терапии изжоги — это чаще всего альгинаты, антациды. При более тяжелых формах рефлюкса терапия назначается индивидуально на консультации с врачом.