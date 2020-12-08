Ереван: ультиматум Пашиняну истек, началась акция протеста, есть задержания

Источник материала: ОНТ

Главы оппозиции Армении объявили о начале мирных акций гражданского неповиновения и призвали всех выходить на улицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление сделано в связи с истечением срока ультиматума Николу Пашиняну, занимающему пост премьер-министра страны. Мирная акция запланирована до 17:00 по местному времени.

Член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время своего телеобращения напомнил, что граждане имеют легитимное право на мирные акции и призвал не поддаваться на различного рода провокации, действуя в рамках закона. Также он призвал правоохранителей обеспечить право местных жителей на такие акции.

Согласно источникам РИА «Новости», оппозиционеры начали митинг в центре столицы и перекрывают улицы.

Некоторые участники дошли до здания правительства, выкрикивая «Армения без Никола» и «Никол – предатель». Правоохранители задержали несколько человек на центральном проспекте, оттесняя участников оппозиции с других улиц.

Протесты в Ереване начались в результате несогласия оппозиции Армении с решением, принятым премьер-министром страны по Нагорному Карабаху.

Фото Sputnik





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