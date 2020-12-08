ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ереван: ультиматум Пашиняну истек, началась акция протеста, есть задержания

08.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ереван: ультиматум Пашиняну истек, началась акция протеста, есть задержания

Главы оппозиции Армении объявили о начале мирных акций гражданского неповиновения  и призвали всех выходить на улицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление сделано в связи с истечением срока ультиматума Николу Пашиняну, занимающему пост премьер-министра страны. Мирная акция запланирована до 17:00 по местному времени.

Член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время своего телеобращения напомнил, что граждане имеют легитимное право на мирные акции и призвал не поддаваться на различного рода провокации, действуя в рамках закона. Также он призвал правоохранителей обеспечить право местных жителей на такие акции.

Согласно источникам РИА «Новости», оппозиционеры начали митинг в центре столицы и перекрывают улицы. 

Некоторые участники дошли до здания правительства, выкрикивая «Армения без Никола» и «Никол – предатель». Правоохранители задержали несколько человек на центральном проспекте, оттесняя участников оппозиции с других улиц.

Протесты в Ереване начались в результате несогласия оппозиции Армении с решением, принятым премьер-министром страны по Нагорному Карабаху.

 

 

Фото Sputnik


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы оппозиции Армении объявили о начале мирных акций гражданского неповиновения  и призвали всех выходить на улицы. Об этом сообщает РИА «Новости». Такое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что ЕГУ может предложить репрессированным в Беларуси преподавателям и студентам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика