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Поджоги, взрывы, нападения: в Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Подробности в 20:30 на ОНТ

08.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поджоги, взрывы, нападения: в Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Подробности в 20:30 на ОНТ

В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. В материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения. 

Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатка. Подробности истории, а также, кто руководил террористической группой, мы расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:30.

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Теги: Новости
 
 
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В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. В материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения.  Группа совершила несколько нападений в...
 
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