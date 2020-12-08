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Поджоги, взрывы, нападения: в Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Подробности в 20:30 на ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. В материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения.
Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатка. Подробности истории, а также, кто руководил террористической группой, мы расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:30.
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Поджоги, взрывы, нападения: в Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Подробности в 20:30 на ОНТ
В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. В материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения. Группа совершила несколько нападений в...
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