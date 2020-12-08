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Российская олимпийская чемпионка рассказала об аборте по требованию тренеров
Источник материала: ОНТ
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призналась, что тренеры сборной СССР потребовали от нее сделать аборт перед Олимпиадой-1988. Об Ее слова приводит
Резцова рассказала, что, когда в советской сборной узнали о ее беременности, то заставили проехать 40 километров на велосипеде, а после отправили в больницу.
Резцова отметила, что решение в итоге принимала сама, потому что понимала, что Олимпиада может быть для нее последней и не могла пропустить старт.
Биатлонистка согласилась на прерывание беременности, но потребовала от спорткомитета квартиру.
На Олимпиаде в 1988 году Резцова завоевала золотую медаль в лыжной эстафете и серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне в 1992-м и эстафете в 1994-м. Позже она стала мамой четырех дочерей.
Фото: Олимпиада 1988 года,
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призналась, что тренеры сборной СССР потребовали от нее сделать аборт перед Олимпиадой-1988. Об Ее...
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