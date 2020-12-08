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Василий Кириенко стал главным тренером сборной Беларуси
Источник материала: ОНТ
Известный велогонщик Василий Кириенко стал главным тренером сборной Беларуси.
Кириенко завершил карьеру в начале года. Теперь он будет отвечать за работу как шоссейной, так и трековой сборных. Также вместе Юрием Юрченко они стали спортивными директорами нового белорусского континентального клуба «БелАЗ».
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Известный велогонщик Василий Кириенко стал главным тренером сборной Беларуси. Кириенко завершил карьеру в начале года. Теперь он будет отвечать за работу как...
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