Источник материала: ОНТ

Известный велогонщик Василий Кириенко стал главным тренером сборной Беларуси.

Кириенко завершил карьеру в начале года. Теперь он будет отвечать за работу как шоссейной, так и трековой сборных. Также вместе Юрием Юрченко они стали спортивными директорами нового белорусского континентального клуба «БелАЗ».

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