Обозреватели: Лукашенко изворачивается, как уж

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Об этом, кроме прочего, он заявил во время посещения Столбцовской центральной районной больницы.





Что таит предложение Лукашенко по ВНС?

Класковский: Превратиться в этакого белорусского аятоллу?

— Лукашенко в Столбцах предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Пожалуй, этот ход конем задуман не только для того, чтобы заткнуть рот врагам, твердящим, что ВНС не прописано в Основном законе, — пишет политический обозреватель Александр Класковский. — Показательно, что Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, повысить их роль. Мол, «нужен орган, который бы всех стабилизировал».

Не исключено, что таким образом вождь готовит себе запасной аэродром на случай, если обстоятельства прижмут настолько, что действительно придется заняться транзитом власти.

Тогда один из вариантов — стать во главе этого «органа органов», постоянно действующего ВХС, превратиться в этакого белорусского аятоллу.

Но то, что Лукашенко таким образом подстилает себе соломки, не означает, что он так вот сразу и легко расстанется со своим нынешним креслом.

Путин тоже вон мудрил, ходили разговоры, что станет во главе Госсовета, Совбеза или чего-то в этом роде, а в итоге тот решил не мудрствовать лукаво и просто обнулил себе сроки.

И если Лукашенко задавит протесты, кое-как отбоярится от наседающего с транзитом Кремля, то вполне может тоже обнулить себе нынешнюю каденцию под маркой того, что Конституция-то новая. А там-де видно будет.

Лукашенко слишком прирос к своему креслу и слишком боится любых новаций, чтобы легко пойти на эксперимент со сменой амплуа.

Другое дело, что он еще никогда не попадал в такую аховую ситуацию, как сейчас. Вот и приходится изобретать новые подпорки, нащупывать пути отступления на крайняк.

Почобут: «Изворачивается в поисках каких-то квази-демократических процедур»

— Идея с приданием ВНС конституционного статуса — это очевидные поиски альтернативы всеобщим выборам и референдуму, — комментирует журналист Анджей Почобут. — Александр Лукашенко четко понял, никаких выборов и никаких референдумов он в обозримом будущем выиграть уже не сможет. Слишком большая волна ненависти и презрения. Поэтому на фоне закручивания гаек он, как уж, изворачивается в поисках каких-то квази-демократических процедур.

Несмотря на очевидное, специально обученные люди по-прежнему будут вам рассказывать про 50 на 50 и электоральную победу Лукашенко. Однако даже он сам уже в это не верит.