Что ЕГУ может предложить репрессированным в Беларуси преподавателям и студентам

Источник материала: Салiдарнасць

Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе сообщил о запуске Чрезвычайного фонда для поддержки белорусских студентов и преподавателей.

Это стало ответом на непрекращающиеся репрессии против участников мирных протестов и акций солидарности в Беларуси.

За счёт первого взноса со стороны Шведского института , начальный объём Чрезвычайного фонда ЕГУ составит порядка 100 000 евро. Студенты, по отношению к которым применялось политическое и иного рода давление, а также исключенные из вузов Беларуси, смогут обратиться в ЕГУ для перевода на одну из выбранных учебных программ и бесплатного обучения по модели либерального образования.

Преподавателям и учёным из вузов и исследовательских учреждений Беларуси, которые сталкиваются с политическим давлением со стороны властей, предлагается в индивидуальном порядке предварительно связаться с Департаментом социальных наук ( dep.social@ehu.lt ) или Департаментом гуманитарных наук и искусств ( dep.humanities-arts@ehu.lt ) для согласования возможностей по осуществлению совместных исследований на основании научной стажировки (research fellowship) под аффилиацией белорусского университета в Вильнюсе.

Возможность перевода предоставляется на следующие программы постоянной и дистанционной формы обучения:

Для того, чтобы подать заявление на перевод в ЕГУ, необходимо:

Заполнить заявление и отправить его на requests@ehu.lt , приложив академическую справку о пройденных курсах. Заполнить заявление о предоставлении финансовой помощи и отправить его на office@ehu.lt , приложив сопровождающие документы, иллюстрирующие политическое давление

Подать онлайн-заявку на признание аттестата / диплома о среднем специальном образовании в Центра оценки качества образования Литвы

Ранее, благодаря поддержке Правительства Литвы за счёт средств Министерства иностранных дел, 52 студента из Беларуси уже были приняты на бесплатную форму обучения в ЕГУ в 2020/21 учебном году.

Консультации проводит Отдел коммуникации и развития: