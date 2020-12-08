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Что ЕГУ может предложить репрессированным в Беларуси преподавателям и студентам

08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе сообщил о запуске  Чрезвычайного фонда для поддержки белорусских студентов и преподавателей.

Это стало ответом на непрекращающиеся репрессии против участников мирных протестов и акций солидарности в Беларуси.

За счёт первого взноса со стороны Шведского института, начальный объём Чрезвычайного фонда ЕГУ составит порядка 100 000 евро. Студенты, по отношению к которым применялось политическое и иного рода давление, а также исключенные из вузов Беларуси, смогут обратиться в ЕГУ для перевода на одну из выбранных учебных программ и бесплатного обучения по модели либерального образования.

Преподавателям и учёным из вузов и исследовательских учреждений Беларуси, которые сталкиваются с политическим давлением со стороны властей, предлагается в индивидуальном порядке предварительно связаться с Департаментом социальных наук (dep.social@ehu.lt) или Департаментом гуманитарных наук и искусств (dep.humanities-arts@ehu.lt) для согласования возможностей по осуществлению совместных исследований на основании научной стажировки (research fellowship) под аффилиацией белорусского университета в Вильнюсе.

Возможность перевода предоставляется на следующие программы постоянной и дистанционной формы обучения:

Для того, чтобы подать заявление на перевод в ЕГУ, необходимо:

  1. Заполнить заявлениеи отправить его на requests@ehu.lt, приложив академическую справку о пройденных курсах.
  2. Заполнить заявлениео предоставлении финансовой помощи и отправить его на office@ehu.lt, приложив сопровождающие документы, иллюстрирующие политическое давление
  1. Подать онлайн-заявку на признание аттестата / диплома о среднем специальном образовании в Центра оценки качества образования Литвы

Ранее, благодаря поддержке Правительства Литвы за счёт средств Министерства иностранных дел, 52 студента из Беларуси уже были приняты на бесплатную форму обучения в ЕГУ в 2020/21 учебном году.

Консультации проводит Отдел коммуникации и развития:

 
 
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