|
Что ЕГУ может предложить репрессированным в Беларуси преподавателям и студентам
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе сообщил о запуске Чрезвычайного фонда для поддержки белорусских студентов и преподавателей.
Это стало ответом на непрекращающиеся репрессии против участников мирных протестов и акций солидарности в Беларуси.
За счёт первого взноса со стороны
Преподавателям и учёным из вузов и исследовательских учреждений Беларуси, которые сталкиваются с политическим давлением со стороны властей, предлагается в индивидуальном порядке предварительно связаться с Департаментом социальных наук (
Возможность перевода предоставляется на следующие программы постоянной и дистанционной формы обучения:
Для того, чтобы подать заявление на перевод в ЕГУ, необходимо:
Ранее, благодаря поддержке Правительства Литвы за счёт средств Министерства иностранных дел, 52 студента из Беларуси уже были приняты на бесплатную форму обучения в ЕГУ в 2020/21 учебном году.
Консультации проводит Отдел коммуникации и развития:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесплатное обучение и стажировки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)