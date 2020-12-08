Источник материала: Хартия'97

Бойкот ТО белорусскими водителями заставил «Белтехосмотр» бить тревогу 2 8.12.2020, 13:10

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За текущий год количество прошедших техосмотр упало еще на 36,8%.

По итогам января—ноября 2020 года количество лиц, которые проходят техосмотр и уплачивают госпошлину за допуск к участию в дорожном движении (дорожный сбор), сократилось на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет сайт naviny.by

Как сообщает «Белтехосмотр», в стране сохраняется тенденция «в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

За 11 месяцев текущего года выдано почти 674,6 тыс. таких разрешений, что на 36,8% меньше показателя за январь—ноябрь 2019 года (1 млн 66,6 тыс.), подчеркивает «Белтехосмотр».

Министерство финансов Беларуси в ноябре этого года обнародовало данные, согласно которым поступления в дорожный фонд (входит в состав республиканского бюджета) от уплаты автовладельцами дорожного сбора (госпошлина за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) в январе—сентябре сократились на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тенденция по сокращению количества автомобилей, проходящих техосмотр, наблюдается в Беларуси с 2015 года.

Напомним, с 2014 года прохождение техосмотра увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора, поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Механизм уплаты сбора вызвал критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем около 200 рублей) не учитывает длительность эксплуатации транспортного средства. По этой причине власти последние два года рассматривают альтернативные варианты взимания дорожного сбора, однако окончательное решение по этому вопросу не принято.

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