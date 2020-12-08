Источник материала: Хартия'97

Мягкая сила Байдена 1 Джозеф Най, Project Syndicate

8.12.2020, 12:57

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Джо Байден

Новому президенту США предстоит важная миссия.

Друзья и союзники начали терять доверие к США. Доверие очень тесно связано с правдой, а президент Дональд Трамп, как хорошо известно, с правдой не дружит. Все президенты врут, но никогда в таких масштабах, что девальвируется сама валюта доверия. Как показывают международное опросы, мягкая сила привлекательности Америки резко снизилась за время президентства Трампа.

Может ли избранный президент Джо Байден восстановить это доверие? В краткосрочной перспективе – да. Смена стиля и политики улучшит позиции Америки в большинстве стран. Трамп был крайне необычным американским президентом. Президентство стало его первой работой в государственных органах власти; свою карьеру он сделал в мире нью-йоркской недвижимости и телевизионных реалити-шоу, где царит игра с нулевой суммой, а шокирующие заявления привлекают внимание прессы и помогают контролировать повестку дня.

Напротив, Байден – закаленный политик, имеющий большой опыт во внешней политике, который появился благодаря нескольким десятилетиям работы в Сенате и восьми годам вице-президентства. Его первые заявления и назначения, сделанные после выборов, произвели глубокий эффект на союзников, восстанавливая утраченное доверие.

Проблема Трампа с союзниками заключалась не в лозунге «Америка прежде всего». Как я пишу в книге «Важна ли мораль? Президенты и внешняя политика от Рузвельта до Трампа», президентам доверено отстаивание национальных интересов. Важный моральный вопрос состоит в том, как именно президент определяет эти национальные интересы.

Трамп выбрал их узкое, меркантильное определение. Как утверждает его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп иногда путает национальные интересы со своими личными, политическими и финансовыми интересами. Между тем многие президенты США, начиная с Гарри Трумэна, как правило, шире смотрели на национальные интересы и не путали их со своими собственными. Трумэн понимал, что помощь другим странам соответствует национальным интересам Америки, при этом он даже отказался дать свое имя плану Маршалла по оказанию помощи послевоенному восстановлению Европы.

Напротив, Трамп с презрением относился к союзникам и к системе многосторонних отношений, с готовностью демонстрируя это на встречах «Большой семерки» и НАТО. Даже когда он совершал полезные действия, выступив против китайских злоупотреблений во внешней торговле, он не смог организовать скоординированное давление на Китай, а вместо этого вводил пошлины против союзников США. Стоит ли удивляться, что многие из них стали задаваться вопросом, чем мотивирована американская (вполне обоснованная) борьба с китайским технологическим гигантом Huawei – соображениями безопасности или все-таки коммерции.

Выход Трампа из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения посеял сомнение в готовности Америки бороться с транснациональными глобальными угрозами, такими как глобальное потепление и пандемии. Байден планирует присоединиться обратно и к Парижскому соглашению, и к ВОЗ, и он выступает с обнадеживающими заявлениями по поводу НАТО; все это окажет мгновенное благотворное влияние на мягкую силу Америки.

Однако перед Байденом возникла намного более глубокая проблема с доверием. Многие союзники задаются вопросом: а что вообще происходит с американской демократией? Как можно быть уверенными в том, что страна, которая в 2016 году произвела на свет такого странного политического лидера, как Трамп, не произведет еще одного такого же в 2024 или 2028 годах? Не находится ли американская демократия в состоянии упадка, лишая страну способности вызывать доверие?

Снижение уровня доверия к правительству и другим государственным институтам способствовало приходу к власти Трампа, но не началось вместе с ним. Низкий уровень доверия к правительству уже полвека является американской проблемой. После успехов во Второй мировой войне три четверти американцев заявляли о высоком уровне доверия к правительству. Их число сократилось примерно до одной четверти после Вьетнамской войны и Уотергейтского скандала в 1960-е и 1970-е. К счастью, поведение граждан (например, в вопросах уплаты налогов) обычно оказывается намного лучше, чем можно было бы предположить, судя по их ответам в опросах.

Наверное, самой лучшей демонстрацией фундаментальной силы и устойчивости американской демократической культуры стали выборы 2020 года. Несмотря на худшую за столетие пандемию и на мрачные прогнозы ужасных условий для голосования, была зарегистрирована рекордная явка избирателей, а тысячи местных официальных лиц (республиканцев, демократов и независимых), которые занимались организацией выборов, считали честное выполнение этой работы своей гражданской обязанностью.

В штате Джорджия, где Трамп проиграл с небольшим отрывом, республиканский госсекретарь, отвечающий за проведение выборов, не поддался на безосновательную критику со стороны Трампа и других республиканцев, заявив: «Я живу под девизом “Цифры не лгут”». Исковые заявления Трампа, где утверждалось о масштабных фальсификациях на выборах, но не содержалось никаких доказательств, были отвергнуты многими судами, в том числе судьями, которых назначал сам Трамп. А в Мичигане и Пенсильвании республиканцы противостояли его попыткам заставить законодателей штата отменить результаты выборов. Вопреки прогнозам левых о грядущей катастрофе и прогнозам правых о фальсификациях, американская демократия доказала, что она сильна и что у нее глубокие местные корни.

Тем не менее, американцы, и в том числе Байден, наткнутся на опасения союзников, которые не знают, насколько можно быть уверенными в том, что США не изберут еще одного Трампа в 2024 или 2028 годах. Союзники видят поляризацию политических партий, отказ Трампа признать поражение, отказ лидеров республиканцев в Конгрессе осудить такое поведение президента или даже открыто признать победу Байдена.

Трамп использовал свою базу ревностных сторонников для установления контроля над Республиканской партией, угрожая поддержать альтернативных кандидатов вместо умеренных политиков, которые отказывались следовать его линии. Согласно репортажам журналистов, примерно половина республиканцев в Сенате презирают Трампа, но одновременно они боятся его. Если Трамп попытается удержать контроль над партией, покинув Белый дом, Байден столкнется с серьезными трудностями в работе с Сенатом, контролируемым республиканцами.

К счастью для американских союзников, хотя политическое мастерство Байдена будет подвергнуто испытанию, существует Конституция США, которая дает президенту больше полномочий во внешней политике, чем во внутренней, поэтому краткосрочное улучшение сотрудничества будет реальным. Кроме того, в отличие от 2016 года, когда был избран Трамп, новейший опрос Чикагского совета по глобальной политике показывает, что рекордно большое число американцев – 70% – хотят, чтобы внешняя политика страны была ориентирована на сотрудничество, а не изоляцию.

Тем не менее, на подвисший долгосрочный вопрос – могут ли союзники быть уверены в том, Америка не породит еще одного Трампа, – нельзя ответить с полной уверенностью. Многое будет зависеть от успехов в борьбе с пандемией и в деле восстановления экономики, а также от политического мастерства Байдена в управлении политически поляризованной страной.

Джозеф Най, Project Syndicate

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