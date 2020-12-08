Источник материала: Хартия'97

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки 1 Валерий Карбалевич

8.12.2020, 12:51

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Валерий Карбалевич

Нынешние санкции МОК — беспрецедентны.

Не впервые белорусские власти попадают в подобную ситуацию. Во время Олимпийских игр 2004 года в Афинах Греция не дала разрешение на приезд министра спорта Беларуси Юрия Сивакова, который был в списке невъездных в страны ЕС. Тогда у Лукашенко хватило здравого смысла не прорываться самому на ту Олимпиаду, чтобы не случился скандал.

А в 2012 году скандал случился. Лукашенко сильно хотел попасть на Олимпийские игры в Лондон . Однако Великобритания отказала, так как белорусский правитель был в списке невъездных в страны ЕС.

Так что Лукашенко не привыкать.

Но нынешние санкции МОК относительно Беларуси беспрецедентны. Как и сами причины их введения (преследование спортсменов из-за их политической позиции). Под санкции попал весь национальный олимпийский комитет. Он избавлен финансирования от МОК, что особенно важно. А спортсмены, исключенные из сборных по политическим причинам, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде.

Процесс международной изоляции белорусского политического режима дошел до любимой игрушки Лукашенко – спорта. И что-то подсказывает, что это только начало.

Валерий Карбалевич, Telegram

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