Источник материала: Хартия'97

Деньги на «черный день» откладывает меньшинство белорусов 4 8.12.2020, 12:28

1,687

Фото: bymedia

Вкладами и сбережениями могут похвастаться далеко не все жители страны.

Об этом говорят итоги обследования населения по уровню жизни, пишет сайт banki24.by .

Каждый квартал чиновники организуют обследование белорусов по уровню жизни. Обследование является выборочным, но это не значит, что его итоги нельзя распространять на все население.

Статорганы ориентируются на демографическую структуру по данным последней переписи. Это дает возможность переносить результаты нескольких тысяч семей на 9,4 млн человек с минимальной погрешностью.

Единицей учета выступает домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя всем необходимым для жизни и имеют общие расходы.

В бытовом смысле синоним к понятию «домашнее хозяйство» — это семья. Разница в том, что семья в понимании обывателя не может состоять из одного человека.

Каждое домохозяйство имеет какие-то денежные расходы. Выбранные статорганами участники обследования отчитываются о своих тратах, затем чиновники обобщают информацию и таким образом появляется портрет расходов среднего домашнего хозяйства.

На сегодня самой свежей статистикой являются итоги обследования в 3 квартале. Власти подсчитали, что в этом периоде денежные расходы в среднем составляли 1 462 BYN в месяц на одно домашнее хозяйство. В номинале денежные расходы выросли к 2019 году на 10,8%.

Основной статьей денежных расходов белорусов являются траты на потребительские нужды. В 3 квартале 2020 года их доля составила 72,3% (против 74,7% в 2019 году). Сумма потребительских расходов в расчете на домашнее хозяйство достигла 1 058 BYN в месяц (+7,3% к 2019 году).

Главной частью потребительских расходов являются траты на продукты питания. В 3 квартале они составили 25,7% денежных расходов домашних хозяйств и 35,5% потребительских расходов.

Кроме потребления некоторая часть белорусов находит деньги на сбережения. Сберегать на «черный день» удается далеко не всем. В 3 квартале 2020-го о таких возможностях сообщили только 39,9% домашних хозяйств.

В среднем размер вкладов и сбережений по итогам 3 квартала составил 196 BYN в месяц. А если учитывать лишь те семьи, которые отчитались о «заначках», то данный показатель поднимется до 492 BYN. На цели сбережения в 3 квартале у белорусов уходило 13,4% денежных ресурсов.

Самый высокий уровень сбережений предсказуемо отмечался в Минске — 383 BYN в месяц (против 86–237 BYN в областях). Также в столице люди сберегали наибольшую часть денег — 19,4% против 7–15,8% в областях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .